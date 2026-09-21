Marina declara apoio a Inácio Moreira e diz: “Você é um de nós”

Marina afirmou que acompanha com alegria a continuidade da atuação política de Inácio. — Foto: Reprodução

A ministra Marina Silva declarou apoio à candidatura de Inácio Moreira ao Senado pelo Acre e destacou a trajetória do professor na defesa da educação, da Amazônia e de pautas ligadas aos povos tradicionais. Em mensagem divulgada nesta segunda-feira (21), Marina encerrou a manifestação com uma frase que emocionou o candidato: “Você é um de nós”.

Na mensagem, Marina afirmou que acompanha com alegria a continuidade da atuação política de Inácio e citou a composição da candidatura, formada também por representantes de pautas indígenas, ambientais, culturais e educacionais.

“É com muita alegria que te vejo continuando a luta do nosso povo, construindo essa candidatura coletiva ao Senado”, afirmou Marina.

A ministra também mencionou Soleane Manchineri e Janaína Silva, suplentes de Inácio, destacando a representação dos povos indígenas e a defesa da floresta. Ela citou ainda César Farias, ligado às áreas de arte e cultura do Acre e da Amazônia.

Durante a declaração, Marina fez referência ao legado de Chico Mendes e afirmou que Inácio tem enfrentado o que classificou como “mentiras” e “campanhas de difamação” relacionadas à trajetória do líder seringueiro e à atuação política no Acre.

“É muito bom te ver enfrentando as mentiras e as campanhas de difamação que tentaram apagar o legado do Chico Mendes e a nossa contribuição ao Acre e ao Brasil”, disse.

Marina também associou a candidatura a pautas ambientais e de desenvolvimento sustentável. “Vai com fé e com força e sustenta o sonho de um futuro mais justo e sustentável”, declarou.

LEIA TAMBÉM: Marina recebe apoio de Gil, Caetano e Paulinho da Viola em campanha ao Senado

Ao final, a ministra pediu votos para Inácio e citou o número eleitoral do candidato. “Que o povo acreano vote Inácio 500 e te coloque no Senado pelo Acre e pelo Brasil”, afirmou.

Inácio agradece apoio

Após a manifestação de Marina, Inácio Moreira publicou uma mensagem de agradecimento e destacou especialmente a frase “Você é um de nós”.

“Marina, minha irmã, ouvir você dizer ‘Você é um de nós’ me emocionou profundamente”, escreveu o candidato.

Inácio afirmou que o apoio representa, em sua avaliação, uma aproximação entre sua campanha no Acre e a atuação de Marina em São Paulo, tendo como pontos comuns a defesa da Amazônia, dos povos da região e da educação.

“Do Acre a São Paulo, existe uma ponte construída pela nossa história e por compromissos que compartilhamos: defender a Amazônia, seus povos, a educação e um desenvolvimento capaz de gerar oportunidades mantendo a floresta viva”, afirmou.

O candidato também mencionou Chico Mendes ao comentar a relação entre as pautas defendidas por ele e a trajetória de Marina. “Chico Mendes se foi, mas o sonho não morreu. Sua mensagem mostra que essa história continua atravessando gerações e fronteiras”, escreveu.

Inácio encerrou a publicação agradecendo o apoio recebido. “Recebo seu apoio com gratidão e responsabilidade”, afirmou.

Inácio Moreira é candidato ao Senado pelo PSOL, com número 500. A chapa tem como suplentes Soleane Manchineri e Janaína Silva.

VÍDEO: