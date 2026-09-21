A droga foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis

Uma ação do Grupo Especial de Operações em Fronteira (GEFRON), realizada durante a Operação Protetor das Fronteiras, resultou na apreensão de 127,93 quilos de skunk na madrugada desta segunda-feira (21), na zona rural de Senador Guiomard, no interior do Acre.

De acordo com o GEFRON, a apreensão representa um prejuízo estimado em R$ 1.279.300,00 ao crime, considerando o valor atribuído à droga. O material estava dividido em 131 tabletes e foi localizado durante uma ação de patrulhamento em uma área de mata.

Segundo as informações policiais, a equipe realizava patrulhamento por volta das 0h46 quando avistou cinco indivíduos transportando sacos com características semelhantes aos utilizados para o transporte de entorpecentes.

Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos abandonaram a carga e fugiram em meio à vegetação. Foram realizadas buscas nas proximidades, mas os envolvidos não foram localizados, devido às condições da área e ao período noturno.

Durante a averiguação dos sacos abandonados, os agentes encontraram a substância entorpecente, posteriormente identificada como skunk, totalizando 127,93 quilos após a pesagem.

A droga foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

A ocorrência faz parte da Operação Protetor das Fronteiras, coordenada no Acre pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), com atuação do GEFRON no enfrentamento ao tráfico de drogas, aos crimes transfronteiriços e às organizações criminosas que atuam na região.

Denúncias podem ser feitas ao GEFRON pelo telefone (68) 99910-2174.