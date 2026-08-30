Carro cai em ribanceira e três pessoas morrem perto da Barragem

Polícia Civil e PRF investigam as causas do acidente na altura da Barragem do Descoberto/ Foto: Reprodução

Três pessoas morreram na tarde deste domingo (30) após o veículo em que viajavam sair da pista e cair em uma ribanceira na rodovia BR-070. O acidente ocorreu nas proximidades da Barragem do Descoberto, no trecho correspondente ao município de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

O automóvel trafegava no sentido Brasília no momento em que o motorista perdeu o controle da direção. O carro desceu o barranco e parou capotado, com as rodas para cima.

Os socorristas do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás responderam ao chamado inicial e realizaram a sinalização do trecho. Ao alcançarem a estrutura do veículo, as equipes encontraram dois homens e uma mulher já sem sinais vitais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás, não foi possível checar a identidade dos ocupantes no local do acidente, pois nenhum deles portava documentos pessoais no momento do resgate.

Como o ponto exato da queda fica na transição geográfica do perímetro do Distrito Federal, a ocorrência foi repassada para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal assumiram os trabalhos periciais para apurar a dinâmica do capotamento e proceder com a identificação formal dos corpos no Instituto Médico Legal.