Tragédia: banhista morre afogado em balneário na BR-364

Corpo da vítima, identificada preliminarmente como Sandro, foi encontrado por bombeiros na noite deste domingo

Perícia esteve no local e IML recolheu o corpo para exames de identificação oficial/ Foto: Reprodução

Um homem identificado até o momento apenas como Sandro morreu afogado no fim da tarde deste domingo (30) em um balneário localizado às margens da BR-364, no perímetro urbano de Porto Velho. O estabelecimento fica na altura do km 9, no trecho situado entre o bairro Batalhão e o campus da Universidade Federal de Rondônia (Unir).

A vítima estava no local acompanhada de amigos e familiares quando se perdeu nas águas durante a tarde. Após o alarme sobre o desaparecimento, o Corpo de Bombeiros foi acionado e deu início aos procedimentos de varredura na área.

Os trabalhos de resgate se estenderam até o início da noite e contaram com o auxílio de funcionários do balneário e parentes do homem. O corpo foi localizado horas após o afogamento.

Equipes da Polícia Técnica-Científica estiveram no local para realizar a perícia e levantar as informações preliminares sobre as circunstâncias do acidente. O rabecão do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo para os exames de autópsia e a confirmação formal da identidade.

Com informações Rondoniaovivo