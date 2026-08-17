O período foi marcado apenas por atendimentos e situações consideradas de rotina pelas autoridades

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Sena Madureira teve um final de semana considerado tranquilo, sem registros de ocorrências graves nas áreas da saúde, segurança pública e trânsito. O período foi marcado apenas por atendimentos e situações consideradas de rotina pelas autoridades.

No Hospital João Câncio Fernandes, não houve registro de casos graves durante o final de semana. A unidade recebeu pacientes para atendimentos diversos, mas nenhuma ocorrência de maior gravidade foi registrada.

Na área da segurança pública, o cenário também foi de tranquilidade. Não foram registrados homicídios ou tentativas de homicídio no município durante o período. As forças de segurança atenderam apenas ocorrências consideradas rotineiras.

Também não foram registrados acidentes graves que demandassem atendimentos de maior complexidade. O balanço aponta que o município passou o final de semana sem grandes intercorrências.

Apesar do cenário tranquilo, as equipes de saúde, segurança e demais órgãos de atendimento permaneceram de plantão para prestar assistência à população e atuar em eventuais situações de emergência.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet