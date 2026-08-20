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Com ajuda de rastreador, PM prende suspeito de assalto em Rio Branco

Dois homens teriam participado da ação criminosa

Por Ithamar Souza, ContilNet
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Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco
Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco | Foto: Ascom

Um homem identificado como L. M. da S. foi preso na noite desta quarta-feira (19), em Rio Branco, após ser apontado pela polícia como um dos envolvidos em um roubo cometido com arma de fogo na Via Chico Mendes. A localização do suspeito foi possível após uma das vítimas fornecer dados utilizados no cadastro do aparelho celular levado durante o crime.

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De acordo com as informações repassadas à Polícia Militar, dois homens teriam participado da ação criminosa. As vítimas descreveram os suspeitos como magros e morenos e relataram as roupas utilizadas por eles no momento do assalto.

Após encontrarem as vítimas, os policiais foram informados de que diversos pertences haviam sido levados. Durante o atendimento da ocorrência, a equipe perguntou se alguma delas recordava o e-mail e a senha vinculados ao aparelho celular roubado.

Uma das vítimas conseguiu fornecer os dados. Com essas informações, os militares iniciaram o rastreamento do telefone, que apontou para uma residência onde, segundo a localização, poderia estar um dos envolvidos.

Os policiais retornaram à residência indicada e encontraram uma mochila com parte dos pertences subtraídos

Os policiais retornaram à residência indicada e encontraram uma mochila com parte dos pertences subtraídos | Foto: Ascom

Quando perceberam a chegada das viaturas, os suspeitos fugiram pelos fundos do imóvel, entrando em uma região de mata e córrego. Segundo a polícia, eles teriam levado parte dos objetos roubados e possivelmente a arma utilizada no assalto.

As equipes montaram um cerco na região e receberam reforço de policiais da Força Tática do 2º Batalhão. Depois de alguns minutos de buscas, Lucas Martins da Silva foi encontrado e detido.

Durante a abordagem, os policiais localizaram um celular Samsung A17 e um carregador de iPhone, reconhecidos como pertencentes a uma das vítimas. O suspeito também teria informado aos militares o local onde outros objetos relacionados ao roubo haviam sido deixados.

Os policiais retornaram à residência indicada e encontraram uma mochila com parte dos pertences subtraídos. O aparelho iPhone, porém, não foi localizado. A suspeita é de que o telefone tenha ficado com o segundo envolvido, que conseguiu escapar durante a fuga.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco, juntamente com os objetos recuperados. O caso deverá ser investigado pelas autoridades policiais, que também buscam identificar e localizar o outro suspeito envolvido no crime.

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