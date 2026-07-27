Corpo de homem é encontrado em cidade do Acre; PCAC investiga o caso

Circunstâncias em que a vítima foi localizada chamaram a atenção das autoridades.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou sobre a motivação do ocorrido. — Foto: Reprodução

Moradores da região do ramal dos Terçados, situado no km 38 da BR-364, entre Sena Madureira e Rio Branco, encontraram no início da tarde desta segunda-feira (27) o corpo de um homem identificado apenas como “Boca”.

As circunstâncias em que a vítima foi localizada chamaram a atenção das autoridades. O corpo apresentava graves lesões, incluindo exposição das vísceras, levando os investigadores a trabalharem, inicialmente, com a possibilidade de um crime violento.

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Logo após a confirmação da ocorrência, a Polícia Civil de Sena Madureira enviou uma equipe ao local para realizar os levantamentos preliminares. Os trabalhos devem auxiliar na identificação da dinâmica dos fatos e na coleta de elementos que possam contribuir para a elucidação do caso.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou sobre a motivação do ocorrido. A expectativa é que novos detalhes sejam divulgados pelas autoridades nas próximas horas.