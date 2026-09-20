A investigação deverá esclarecer as circunstâncias das denúncias/Foto: Reprodução

Uma criança de 11 anos precisou se esconder em uma área de mata para fugir de uma suposta perseguição do próprio pai, que estaria armado com uma faca, no Seringal Maceió, zona rural de Tarauacá, no interior do Acre. O caso mobilizou a Polícia Civil e o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) no último sábado (19).

Segundo as informações repassadas pelas autoridades, a criança teria procurado ajuda de moradores da região durante a noite. Quando o pai teria ido atrás dela, supostamente portando uma faca, o menino correu para uma área de mata e permaneceu escondido.

Diante da gravidade da situação, a Polícia Civil acionou o Ciopaer. Uma aeronave decolou de Cruzeiro do Sul com uma equipe para auxiliar nas buscas e localizar a criança.

Quando os policiais chegaram ao seringal, o pai foi preso. Durante a operação, porém, os agentes receberam a informação de que a criança havia conseguido sair da mata por conta própria e encontrado abrigo na casa de um morador da comunidade.

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, plantonista em Tarauacá, a criança também relatou que estaria sendo privada de alimentação pela madrasta e que sofreria agressões praticadas pelo pai e pela companheira dele. As denúncias serão investigadas pela Polícia Civil.

O pai foi conduzido para Tarauacá e autuado por maus-tratos, com agravante pelo fato de a vítima ter menos de 14 anos. A possível participação da madrasta também será apurada durante o andamento das investigações.

Após ser localizada, a criança foi encaminhada para um abrigo. Conforme a Polícia Civil, a mãe é falecida e não há, até o momento, parentes próximos que tenham assumido a responsabilidade por ela. A avó paterna teria sido procurada, mas não aceitou ficar com a criança.

A investigação deverá esclarecer as circunstâncias das denúncias e verificar se outros responsáveis tiveram participação nos supostos episódios de violência e maus-tratos.