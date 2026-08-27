Suspeito foi perseguido por populares, agredido e detido pela PM nas proximidades do Mercado do Bosque

Gustavo A. M., de 36 anos, foi preso após ser perseguido e agredido por populares depois do assalto/Foto: ContilNet

O monitorado por tornozeleira eletrônica Gustavo A. M., de 36 anos, foi preso no início da tarde desta quinta-feira (27) após assaltar uma mulher e feri-la com uma faca durante a ação criminosa. O suspeito fugiu após o roubo, mas foi perseguido por populares, alcançado nas proximidades do Mercado do Bosque e agredido antes da chegada da Polícia Militar, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações policiais, Gustavo estava armado com uma faca quando abordou a vítima nas proximidades do antigo SAMU, na Rua José de Melo. Durante o assalto, a mulher teria reagido ao perceber que poderia perder o celular e acabou sendo atingida na mão pela faca utilizada pelo criminoso.

Após ferir a vítima, o suspeito fugiu correndo, mas foi perseguido por populares. A perseguição terminou nas proximidades do Mercado do Bosque, onde Gustavo foi alcançado e passou a ser agredido por várias pessoas.

A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local após alguns minutos, conseguindo interromper as agressões. Bastante machucado, o suspeito foi colocado na viatura e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco para receber atendimento médico.

Após ser avaliado e receber alta médica, sem constatação de fraturas ou lesões consideradas graves, Gustavo foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla). A faca utilizada no crime e o aparelho celular da vítima também foram apresentados à autoridade policial.

O suspeito poderá responder pelos crimes identificados durante a apuração, incluindo roubo e, conforme as circunstâncias e o entendimento da investigação, eventual tentativa de homicídio.

O caso será investigado pela Polícia Civil.