Motorista de aplicativo ficou ferido após ser atingido pela fiação enquanto trafegava de moto pela Rua Minas Gerais

Motociclista ficou ferido após ser atingido por um fio de internet na Rua Minas Gerais, em Rio Branco/Foto: ContilNet

O motorista de aplicativo L. P. da C., de 25 anos, ficou ferido após ser atingido por um fio de internet que teria sido derrubado por um caminhão na manhã desta quinta-feira (27), na Rua Minas Gerais, em frente à Autoescola Vitória, em Rio Branco.

Segundo informações, L. P. da C. trafegava em uma motocicleta Mottu, de cor preta, no sentido Centro–bairro, quando um caminhão que seguia pela mesma via teria passado pelo local e derrubado a fiação de internet.

O motociclista não teria percebido os fios estendidos na pista e acabou sendo atingido na região do pescoço. Com o impacto, ele perdeu o controle da motocicleta, foi arremessado ao solo e sofreu escoriações pelo corpo, além de um corte no pescoço e uma queimadura aparente.

O ferimento foi considerado grave no momento do acidente, e por pouco o motociclista não sofreu uma lesão ainda mais grave na região do pescoço.

O caminhão envolvido na ocorrência não foi identificado. Após derrubar a fiação, o motorista teria deixado o local sem prestar socorro.

L. P. da C. recebeu atendimento e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. Apesar dos ferimentos, deu entrada na unidade em estado estável.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.