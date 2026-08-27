27/08/2026
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Motociclista fica ferido após invadir preferencial e colidir contra carro em Rio Branco

Vítima sofreu uma laceração profunda na perna durante colisão na Estrada São Francisco, em Rio Branco

Por Ithamar Souza, ContilNet
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Motociclista fica ferido após invadir preferencial e colidir contra carro em Rio Branco
Motociclista ficou ferido após colisão com um carro na Estrada São Francisco, em Rio Branco/Foto: ContilNet

O motociclista J. G. V. da S., de 42 anos, ficou ferido após se envolver em uma colisão entre uma motocicleta e um carro na manhã desta quinta-feira (27), na Estrada São Francisco, nas proximidades do Colégio Águia do Saber, em Rio Branco.

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Segundo informações, J. G. V. da S. conduzia uma motocicleta Honda CG 125 Fan, de cor preta, no sentido Centro–bairro, quando teria invadido a via preferencial e colidido contra um carro que trafegava no sentido oposto.

Acidente aconteceu nas proximidades do Colégio Águia do Saber na manhã desta quinta-feira (27)/Foto: ContilNet

Com o impacto, o motociclista caiu e sofreu uma laceração na perna esquerda, com exposição do osso, além de escoriações pelo corpo. Apesar da gravidade aparente do ferimento, não havia sinais de fratura.

O motorista do carro envolvido na colisão não foi identificado. Após o acidente, ele teria deixado o local.

Vítima também sofreu escoriações pelo corpo após cair da motocicleta/Foto: ContilNet

J. G. V. da S. recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. Ele deu entrada na unidade em estado estável.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.

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