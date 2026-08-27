Vítima sofreu uma laceração profunda na perna durante colisão na Estrada São Francisco, em Rio Branco

Motociclista ficou ferido após colisão com um carro na Estrada São Francisco, em Rio Branco/Foto: ContilNet

O motociclista J. G. V. da S., de 42 anos, ficou ferido após se envolver em uma colisão entre uma motocicleta e um carro na manhã desta quinta-feira (27), na Estrada São Francisco, nas proximidades do Colégio Águia do Saber, em Rio Branco.

Segundo informações, J. G. V. da S. conduzia uma motocicleta Honda CG 125 Fan, de cor preta, no sentido Centro–bairro, quando teria invadido a via preferencial e colidido contra um carro que trafegava no sentido oposto.

Com o impacto, o motociclista caiu e sofreu uma laceração na perna esquerda, com exposição do osso, além de escoriações pelo corpo. Apesar da gravidade aparente do ferimento, não havia sinais de fratura.

O motorista do carro envolvido na colisão não foi identificado. Após o acidente, ele teria deixado o local.

J. G. V. da S. recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. Ele deu entrada na unidade em estado estável.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.