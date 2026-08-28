32 pessoas foram presas pela Polícia Civil nos últimos dez dias

lém de retirar as famílias, os grupos podem transformar os imóveis em fonte de recursos | Foto: ContilNet

A Polícia Civil do Acre realizou, nesta sexta-feira (28), uma operação contra integrantes de uma organização criminosa investigados por expulsar moradores de suas próprias casas em Rio Branco. A ação foi conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

As investigações apontam que integrantes de facção criminosa estariam retirando famílias de residências localizadas em áreas onde o grupo exerce domínio territorial. Depois da expulsão, alguns desses imóveis teriam sido ocupados ou colocados para aluguel, com o dinheiro arrecadado destinado ao caixa da organização.

Segundo o delegado Gustavo Neves, da Draco, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta sexta-feira especificamente no âmbito da investigação sobre essa prática. As prisões ocorreram nos bairros Belo Jardim I e Belo Jardim II, em Rio Branco.

De acordo com o delegado, a polícia identificou que algumas das residências tomadas das vítimas já estavam sendo alugadas para terceiros. Entre os ocupantes estavam pessoas de boa-fé, que não teriam conhecimento de que os imóveis haviam sido retirados dos antigos moradores por integrantes de facção.

“Essas residências já estavam na posse de outras pessoas, pessoas inclusive de boa-fé, que alugam essas casas, e esse dinheiro vai para fortalecer o caixa da organização criminosa”, explicou Gustavo Neves.

A Polícia Civil investiga a expulsão de moradores como uma das estratégias utilizadas por organizações criminosas para ampliar o controle sobre determinadas regiões da capital.

Além de retirar as famílias, os grupos podem transformar os imóveis em fonte de recursos para financiar outras atividades criminosas.

Gustavo Neves reforçou ainda que moradores que tenham sido expulsos de suas casas ou possuam informações sobre situações semelhantes podem procurar a Polícia Civil e realizar denúncias.

“Se você tem informação ou se foi vítima, se foi expulso por membros de facção criminosa, ligue para o Disque-Denúncia da Polícia Civil, porque dessa forma a gente consegue combater com mais efetividade esse tipo de prática”, afirmou.

Durante a coletiva realizada nesta sexta-feira, o delegado também informou que 32 pessoas foram presas pela Polícia Civil nos últimos dez dias em diferentes ações. Entre os presos estão investigados por homicídios, roubos e participação em organizações criminosas.

“São pessoas que cometeram os mais variados crimes, homicídio, integrantes de facções criminosas, crimes de roubo e são essas pessoas que tiram a paz da população”, disse.

Segundo Gustavo Neves, os suspeitos serão responsabilizados criminalmente, enquanto as investigações relacionadas aos diferentes casos seguem em andamento.