Foragido da Justiça de 24 anos é preso com drogas em Rio Branco

Suspeito conhecido como “Neguim” foi localizado pela Força Tática no bairro Santa Helena

Agentes da Força Tática apreenderam blocos de crack, dinheiro fracionado e motocicleta/ Foto: ContilNet

Um homem de 24 anos, identificado como Ryan Lima dos Santos, foi preso na noite desta terça-feira (25) durante uma ação da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar, no Beco da Liberdade, no bairro Santa Helena, em Rio Branco. Ele era considerado foragido da Justiça e foi encontrado com drogas que, segundo a polícia, estariam sendo preparadas para comercialização.

Segundo informações dos militares do 2º Batalhão, a ocorrência teve início após a equipe receber uma denúncia anônima informando sobre a existência de um ponto de tráfico de drogas em uma residência de madeira localizada em uma esquina do Beco da Liberdade.

De acordo com a denúncia, o responsável pelo comércio de entorpecentes seria conhecido pelo vulgo de “Neguim”, já conhecido pelas forças de segurança e apontado como foragido da Justiça.

Ainda segundo a Polícia Militar, o suspeito já havia conseguido fugir de uma abordagem realizada no dia 7 de agosto, na Rua Monte Sinai. Na ocasião, ele teria abandonado entorpecentes, uma capa de colete balístico e câmeras de segurança. O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Repressão a Entorpecentes (Denarc).

De posse das informações, a equipe se deslocou até o imóvel indicado. Nas proximidades da residência, os policiais abordaram um homem que estava em uma bicicleta e seguia em direção ao endereço, portando dinheiro em uma das mãos. Conforme o registro policial, ao perceber a aproximação da viatura, ele teria mudado repentinamente de direção, o que motivou a abordagem.

Ao chegarem à residência, os policiais perceberam um forte odor característico de entorpecente vindo do interior do imóvel. Como a casa não possuía cercas ou qualquer delimitação física e a porta da sala estava entreaberta, os militares visualizaram Ryan Lima dos Santos no interior do imóvel.

Segundo o relato policial, ao perceber a presença da equipe, Ryan teria dito “Perdi, senhor” e informado que possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco, do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

No interior da residência, os policiais encontraram uma pochete aberta sobre um sofá, contendo dois volumes de tamanho considerável com uma substância semelhante a crack, ainda não fracionada.

Durante a revista pessoal em Ryan, foram encontradas diversas pedras de substância semelhante a crack, já embaladas e prontas para a comercialização, além de dinheiro em espécie, incluindo cédulas de pequeno valor.

Outro homem, identificado como Luís Felipe Castro dos Santos, também estava no imóvel e recebeu voz de prisão.

Durante as buscas, os policiais localizaram ainda uma tesoura, uma faca, invólucros utilizados para embalar drogas e sacos vazios que, segundo a equipe, anteriormente continham entorpecentes já fracionados. Uma motocicleta que havia sido mencionada em uma ocorrência anterior também foi localizada no imóvel.

Conforme o relato policial, Ryan teria declarado que estava realizando a comercialização de entorpecentes.

Diante dos fatos, Ryan e Luís Felipe receberam voz de prisão, em tese, pelo crime de tráfico de drogas. Ryan também teve o mandado de prisão em aberto cumprido.

Os dois foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas, dinheiro, motocicleta e demais objetos apreendidos, para que fossem adotadas as medidas cabíveis pela autoridade policial.