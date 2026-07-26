26/07/2026
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Foragido rompe tornozeleira, tenta fugir e é preso na Cidade do Povo

Homem foi encontrado escondido em mata

Por Ithamar Souza, ContilNet 26/07/2026 às 08:22
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Foragido rompe tornozeleira, tenta fugir e é preso na Cidade do Povo
Mandado era por roubo e receptação/Foto: ContilNet

O foragido da justiça G.A.O., de 37 anos, foi recapturado na noite deste sábado (25) por policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão durante patrulhamento ostensivo no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

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De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe realizava rondas pela Rua João Batista, na Quadra C8, quando percebeu que o homem tentou escapar ao notar a aproximação da viatura. A atitude levantou suspeitas e deu início a um acompanhamento, que terminou com a localização de G.A.O. escondido em uma área de vegetação, entre pés de bananeira.

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Os policiais realizaram revista pessoal no suspeito, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado. Em seguida, foi feita uma consulta ao sistema integrado de segurança pública, que apontou um mandado de prisão em aberto decorrente de condenação pelos crimes de roubo e receptação.

Ainda segundo a corporação, G.A.O. cumpria o restante da pena em liberdade, utilizando tornozeleira eletrônica. Entretanto, ele rompeu o equipamento de monitoramento, descumpriu as condições impostas pela Justiça e passou a ser considerado foragido.

Após a confirmação do mandado, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Especializada de Flagrantes (DEFLA), onde foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos legais, permanecendo à disposição da Justiça.

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