Paralelamente às buscas pelos policiais, populares informaram que o homem que havia fugido no primeiro momento teria invadido um terreno localizado algumas ruas adiante

Três homens foram presos durante ação da Força Tática no bairro João Paulo II, em Rio Branco/Foto: ContilNet

Uma ação dos Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão resultou nas prisões de Joel de Souza Lima, de 24 anos, José Carlos Silva de Souza, de 25, e Wenden Cruz Martins, de 27, pelo crime de tráfico de drogas, durante uma ocorrência registrada na tarde desta quarta-feira, 19, no bairro João Paulo II, em Rio Branco.

A ação teve início durante patrulhamento na Rua João Amâncio, quando os policiais foram informados por um homem que passava pelo local de bicicleta sobre possíveis pedidos de socorro vindos de uma residência situada na região.

A equipe foi até o endereço indicado e, ao se aproximar do imóvel, avistou um homem que correu ao perceber a presença da viatura. Durante a fuga, ele abandonou uma sacola preta e conseguiu escapar inicialmente.

Com apoio de outras guarnições, os policiais fizeram um cerco na área e verificaram o conteúdo da sacola. No interior foram encontrados dois volumes de uma substância esverdeada, com características semelhantes a skank, acondicionados em formato de tijolos, além de um rolo de papel-filme e uma balança de precisão.

Enquanto as equipes realizavam as diligências, os policiais avistaram, em um terreno situado em frente ao primeiro endereço, um homem fazendo uso de uma substância aparentemente entorpecente. Abordado, ele foi identificado como Joel de Souza Lima.

Segundo a PM, Joel afirmou que havia comprado a droga em uma residência localizada no mesmo terreno onde estava. Os policiais foram até o imóvel indicado e encontraram José Carlos Silva de Souza manuseando uma substância esverdeada semelhante a skank.

Ao lado dele, havia uma sacola verde com diversas trouxinhas de uma substância branca com características semelhantes à cocaína, além de uma balança de precisão. Os policiais também encontraram uma agenda rosa com anotações referentes à comercialização de drogas, incluindo registros de valores e vendas realizadas por PIX, dinheiro e fiado.

Paralelamente às buscas pelos policiais, populares informaram que o homem que havia fugido no primeiro momento teria invadido um terreno localizado algumas ruas adiante.

As equipes foram até o local e novamente avistaram o suspeito, que tentou fugir ao perceber a aproximação policial. Após acompanhamento, ele foi alcançado e identificado como Wenden Cruz Martins. Durante a abordagem, os policiais constataram que ele utilizava tornozeleira eletrônica.

Ainda conforme o relato policial, Wenden teria afirmado espontaneamente e por diversas vezes que a droga encontrada na sacola preta abandonada durante a fuga era dele, assumindo a propriedade do material.

Diante da situação, Joel, José Carlos e Wenden receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) juntamente com as drogas, balanças de precisão, papel-filme e a agenda com as anotações para os devidos procedimentos.