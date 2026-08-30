Homem armado é preso em posto suspeito de tentar matar ex-companheira

Suspeito exibiu carregador com munições no local de trabalho da vítima

Investigação aponta histórico de perseguições e intimidações desde o fim do namoro em maio de 2025/ Foto: Reprodução

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na tarde deste domingo (30) após ir armado ao posto de combustíveis onde a ex-companheira trabalha, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). A unidade fica situada perto de um posto policial da corporação.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o suspeito apresentava sinais visíveis de embriaguez, estacionou o veículo próximo às bombas de combustível e mostrou a um funcionário do estabelecimento um carregador abastecido com munições de calibre .40.

Ao perceber a presença e o risco oferecido pelo homem, a mulher caminhou até a unidade da PMDF para solicitar auxílio. Os policiais se deslocaram imediatamente ao posto de gasolina. Na abordagem, o homem reagiu à ação policial e foi contido por meio do protocolo de uso progressivo da força.

Com ele, as equipes apreenderam uma arma de fogo de fabricação caseira, um carregador com 17 munições intactas calibre .40 S&W, uma faca e dois telefones celulares. Devido ao estado de inebriação, o interrogatório formal do detido foi adiado.

Em depoimento prestado à Polícia Civil, a vítima relatou que vinha sendo alvo de perseguições constantes desde maio de 2025, época em que encerrou o relacionamento afetivo. A partir do término, o ex-namorado passou a procurá-la nos locais que frequentava e a enviar mensagens com conteúdos intimidatórios por aplicativo de celular.

O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Polícia. O delegado Sérgio Bautzer afirmou que o homem responderá por crimes no âmbito da Lei Maria da Penha.

“O autor foi com o intento de matar a vítima, e ele só não consumou o feminicídio graças à intervenção rápida da PMDF no local onde a mulher trabalha”, declarou o delegado responsável pela investigação.