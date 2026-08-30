Homem de 20 anos é preso por extorsão e ameaça de morte após cobrança de R$ 200

Com o homem, a polícia apreendeu porções de cocaína e líquido com suspeita de conter ecstasy

Suspeito cobrou R$ 200 por entorpecente e ameaçou esfaquear uma das vítimas na manhã deste domingo/ Foto: Reprodução

Um jovem de 20 anos foi preso na manhã deste domingo (30) sob a suspeita de extorquir e ameaçar de morte um advogado e uma médica-veterinária no centro de Brasília. O conflito teve início após a cobrança de uma dívida de R$ 200 referente ao consumo de cocaína.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os envolvidos passaram a madrugada reunidos em uma mesa no Posto da Torre. Na ocasião, o suspeito ofereceu a substância entorpecente à dupla. Após o consumo conjunto da droga, ele passou a exigir o pagamento da quantia.

Diante da cobrança, as vítimas foram até um estabelecimento comercial das imediações na tentativa de carregar o aparelho celular para efetuar a transferência do valor. Sem o repasse imediato, o homem passou a fazer ameaças verbais ao advogado, afirmando que o esfaquearia caso o montante não fosse entregue.

Por volta das 8h50, o advogado e a veterinária caminharam em direção a um hotel próximo ao posto para tentar se proteger. Um segurança do estabelecimento notou a movimentação e a aproximação ostensiva do suspeito, acionando uma equipe da Polícia Militar (PMDF) que patrulhava a região.

Os policiais militares realizaram a abordagem e efetuaram a prisão em flagrante. Durante a revista pessoal, as equipes apreenderam três pedras de uma substância esbranquiçada com características análogas à cocaína, além de uma garrafa com líquido rosa — identificado pelo próprio detido como ecstasy diluído em água.

O suspeito foi levado à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), onde acabou indiciado pelo crime de extorsão. As identidades da médica-veterinária e do advogado foram mantidas em sigilo pelas autoridades policiais.

O delegado titular da unidade, Sérgio Bautzer, informou que a equipe de investigação solicitou o envio das gravações das câmeras do circuito interno do hotel para analisar a dinâmica da perseguição e instruir o inquérito policial.