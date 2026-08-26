Mário do Nascimento de Freitas, de 35 anos, foi encontrado em um terreno na noite desta quarta-feira (26), em Rio Branco

Mário do Nascimento de Freitas, de 35 anos, foi encontrado morto em um terreno no bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco/Imagem ilustrativa

Um homem de 35 anos foi encontrado morto na noite desta quarta-feira (26), em um terreno na Travessa Oswaldo Coelho, no bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco.

Mário do Nascimento de Freitas estava no terreno de uma casa vizinha quando foi localizado por moradores. Segundo relatos preliminares, antes de ser encontrado, ele teria sido ouvido pedindo socorro.

O Samu foi chamado e encaminhou uma equipe de suporte avançado para o endereço. Apesar da tentativa de atendimento, os profissionais apenas puderam confirmar a morte.

A avaliação inicial aponta para a possibilidade de um infarto fulminante. A ocorrência, até o momento, é tratada como morte por causa natural.

A área foi isolada pela Polícia Militar para a realização da perícia. O Departamento de Polícia Técnico-Científica esteve no local, realizou os procedimentos necessários e fez a remoção do corpo.