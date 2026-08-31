Homem é acusado de furtar e tem perna quebrada com fratura exposta após agressões em Rio Branco

Vítima declarou ter sido agredida com ripas de madeira por suspeitos após acusação de furto

Polícia Militar fez patrulhamento no bairro Ivete Vargas, mas nenhum envolvido foi preso/ Foto: ContilNet

O homem em situação de rua J. D. R., de 29 anos, foi vítima de uma violenta agressão física após ser acusado de furtar drogas de uma boca de fumo, na noite deste domingo (31), na Rua Rio de Janeiro, no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas pela própria vítima, ele teria sido acusado de furtar uma quantidade de entorpecentes de um ponto de venda de drogas localizado em um beco. Ainda conforme o relato, os entorpecentes pertenceriam a uma mulher conhecida pelo apelido de “Vovó do Tráfico”.

J. D. R. contou que foi levado até o beco, onde passou a ser agredido por criminosos com golpes de ripa. Durante as agressões, ele sofreu uma grave lesão na perna esquerda, que acabou provocando uma fratura exposta, devido à violência dos golpes.

Após a sessão de agressões, os suspeitos fugiram correndo do local. Mesmo ferido e com dificuldades para caminhar, J. D. R. conseguiu chegar até a Rua Rio de Janeiro, onde pediu ajuda a populares.

Moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar. Uma ambulância de suporte básico foi enviada para atender a vítima. Após receber os primeiros cuidados e ter a perna esquerda imobilizada, J. D. R. foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável, onde recebeu atendimento médico especializado na área de ortopedia.

Policiais militares do 1º Batalhão estiveram no local, colheram informações sobre o caso e realizaram rondas na região na tentativa de localizar os responsáveis pela agressão. Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.

O caso deverá ser encaminhado para investigação da Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias da agressão e identificar os envolvidos.