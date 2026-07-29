Jurados reconheceram o feminicídio com agravantes como o uso de meio cruel. — Foto: Reprodução

Um homem foi condenado a 51 anos, 10 meses e 15 dias de prisão pelo feminicídio da companheira e pela tentativa de feminicídio contra a neta da vítima, criada como filha, em Cruzeiro do Sul. A decisão foi tomada pelo Tribunal do Júri nesta terça-feira (28), após o Ministério Público do Acre apresentar a acusação contra o réu.

Conforme os autos, o crime aconteceu em outubro de 2025, na residência onde o casal morava. A vítima, de 57 anos, foi atacada com 14 golpes de faca e morreu no local. A adolescente de 15 anos tentou intervir para impedir a agressão, mas também foi atingida e conseguiu fugir mesmo ferida para pedir ajuda.

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Durante o julgamento, os jurados reconheceram o feminicídio com agravantes como o uso de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e a prática do crime na presença de familiar. O Conselho de Sentença também reconheceu a tentativa de feminicídio contra a adolescente.

Além da pena de prisão em regime inicialmente fechado, a Justiça determinou o pagamento de indenização por danos morais de R$ 30 mil à neta da vítima e R$ 50 mil aos herdeiros.

Conteúdo Original / Fonte: Ministério Público do Acre