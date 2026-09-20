Homem é esfaqueado durante briga com enteado em Rio Branco

Vítima sofreu ferimentos nas costas e no rosto; suspeito fugiu do local após o crime

Padrasto é atingido por golpes de faca durante discussão com enteado em Rio Branco/ Foto: Reprodução

M. S. N., de 50 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) após ser atingido por dois golpes de faca durante uma discussão com o enteado, na tarde deste domingo (20), em Rio Branco.

A ocorrência foi registrada dentro de uma residência situada na Rua Sanhaçu, no conjunto Wilson Ribeiro, região do Calafate. Conforme relatos de testemunhas, M. S. N. estava no imóvel quando iniciou um desentendimento com o enteado.

Durante a discussão, o suspeito teria pegado uma faca e atacado M. S. N. Os golpes atingiram as costas e o rosto da vítima.

Uma equipe do SAMU foi acionada e enviou uma ambulância de suporte avançado para atender o homem. Após receber os primeiros cuidados ainda no local, M. S. N. foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada com estado de saúde considerado estável.

Policiais militares do 1º Batalhão também foram mobilizados. Após colherem informações sobre o ocorrido, os agentes realizaram buscas pela região na tentativa de localizar o suspeito, mas o enteado não foi encontrado.

A ocorrência foi inicialmente encaminhada à equipe de Pronto Emprego (EPE). As investigações deverão prosseguir sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).