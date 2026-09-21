Advogado é encontrado morto dentro residência em Rio Branco

Na mensagem, Júnior Feitosa destacou a trajetória de Paulo na advocacia, além da dedicação ao trabalho e da amizade que mantinham. — Foto: Reprodução

O advogado Paulo Henrick, natural de Tarauacá, foi encontrado sem vida na manhã desta segunda-feira (21), em sua residência, em Rio Branco, no Acre. A informação foi divulgada pelo Extra do Acre.

Paulo era sobrinho do vereador de Tarauacá Chagas Batista e atuava no escritório do advogado e candidato ao Senado Júnior Feitosa, que publicou uma nota de pesar pela morte do profissional.

Na mensagem, Júnior Feitosa destacou a trajetória de Paulo na advocacia, além da dedicação ao trabalho e da amizade que mantinham.

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“Paulo foi um advogado de excelência, um jovem de grande força e dedicação, além de um grande amigo pessoal, cuja presença e amizade deixarão muitas saudades”, declarou.

O advogado também manifestou solidariedade aos familiares e amigos de Paulo Henrick e pediu conforto para os que enfrentam o momento de luto. “Que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte os nossos corações e, de maneira especial, dê força e conforto à sua família”, escreveu.

A morte de Paulo causou comoção entre familiares, amigos e pessoas que o conheciam em Tarauacá e Rio Branco.

Até o momento, não foram divulgadas oficialmente informações sobre as circunstâncias da morte.

Conteúdo Original / Fonte: Extra do Acre