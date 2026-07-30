Homem é flagrado dando bebida a crianças em vídeo

Imagens foram compartilhadas pelo parlamentar nas redes sociais e ultrapassaram 1 milhão de visualizações

Na gravação, o homem aparece entregando uma bebida às crianças. — Foto: Reprodução

Um vídeo que mostra um homem oferecendo bebida a crianças gerou revolta nas redes sociais após ser divulgado pelo delegado e deputado federal Bruno Lima. A publicação feita pelo parlamentar ultrapassou 1 milhão de visualizações e mobilizou internautas em busca de informações sobre o caso. Não se sabe de onde seriam as imagens.

Na gravação, o homem aparece entregando uma bebida às crianças, situação que chamou a atenção dos seguidores do delegado. Ao compartilhar as imagens, Bruno Lima afirmou ter recebido diversas marcações de pessoas preocupadas com o conteúdo e pediu ajuda para identificar os envolvidos.

“Recebi inúmeras marcações nesse vídeo revoltante. Essas crianças precisam de ajuda!”, escreveu o parlamentar.

O delegado solicitou que qualquer pessoa que reconheça os envolvidos ou tenha informações sobre a situação deixe relatos nos comentários ou compartilhe o vídeo, para que o caso possa ser apurado.

“Precisamos identificar os responsáveis e garantir que essa situação seja apurada”, afirmou.

A repercussão da publicação gerou uma série de comentários cobrando providências e levantando questionamentos sobre a exposição das crianças. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade do homem, o local onde o vídeo foi gravado ou se há investigação oficial em andamento.