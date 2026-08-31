Homem é preso após descumprir medida protetiva contra a irmã

O caso foi apresentado à autoridade policial, que deverá adotar as medidas cabíveis

Durante a prisão, S.F.S. afirmou que havia rompido a tornozeleira eletrônica que utilizava | Foto: Reprodução

Um homem identificado pelas iniciais S.F.S., de 32 anos, foi preso pela Polícia Militar neste domingo (30), em Cruzeiro do Sul, após ser acusado de descumprir uma medida protetiva de urgência concedida em favor da própria irmã. O caso ocorreu no bairro Telégrafo.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou aos policiais que o irmão costuma ir até sua residência e provocar tumultos, apresentando comportamento agressivo, com gritos e, em algumas ocasiões, ameaças. Conforme o relato, a situação estaria causando transtornos também aos demais moradores da casa, incluindo crianças.

Quando a equipe da Polícia Militar chegou ao endereço, o suspeito já havia deixado o local. Informações repassadas aos policiais indicavam que ele teria seguido em direção à região conhecida como “Rua do Buraco”. Após buscas, S.F.S. foi localizado nas proximidades.

Durante a abordagem, de acordo com o registro policial, o homem teria confirmado as informações apresentadas pela vítima. Diante da medida protetiva em vigor, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.

Ainda segundo a PM, durante a prisão, S.F.S. afirmou que havia rompido a tornozeleira eletrônica que utilizava. A informação teria sido confirmada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), por meio da equipe responsável pelo monitoramento do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen).

O caso foi apresentado à autoridade policial, que deverá adotar as medidas cabíveis.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet