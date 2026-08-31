Homem é preso pela polícia após disparar contra produtor rural em Rio Branco

Suspeito se irritou ao ser cobrado por melancias consumidas, buscou uma arma e tentou efetuar o disparo

Suspeito se irritou após ser orientado a pagar por melancias consumidas em plantação no Rio Acre/ Foto: Reprodução

Um homem foi preso em flagrante por agentes da Força Tática da Polícia Militar após tentar matar um produtor rural na região do Polo Benfica, na zona rural de Rio Branco. A prisão ocorreu após o suspeito se irritar ao ser cobrado pelo consumo de melancias em uma propriedade situada às margens do Rio Acre.

Conforme as informações apuradas no local, o homem consumia os frutos cultivados pelo produtor quando foi abordado pelo agricultor, que exigiu o pagamento do produto. Diante da cobrança, o suspeito se reuniu com o agricultor, disse que buscaria um armamento em sua residência e deixou o local.

Minutos depois, ele retornou portando uma arma de fogo, apontou o equipamento em direção à vítima e puxou o gatilho. A munição falhou no momento do disparo. Parentes do produtor rural que presenciaram a cena intervieram imediatamente, seguraram o homem e conseguiram retirar o armamento de suas mãos.

Apesar de ter sido desarmado pela família, o suspeito conseguiu se soltar, entrou em um automóvel Chevrolet Classic de cor preta e fugiu pela região. A Polícia Militar foi acionada e recebeu as características do veículo e do motorista, que vestia uma camisa do Flamengo.

Em patrulhamento pelo Ramal Benfica, uma guarnição da Força Tática localizou o veículo em deslocamento e iniciou o acompanhamento tático. A abordagem ao automóvel foi efetuada aproximadamente dois quilômetros adiante.

Questionado pelos policiais, o motorista admitiu que a arma de fogo havia permanecido no local do confronto inicial. Os agentes retornaram à propriedade rural e recolheram o armamento apresentado pela vítima.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), junto com o armamento apreendido, para o registro da ocorrência e a tomada das medidas cabíveis pela Polícia Civil.