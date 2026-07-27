Após a confirmação da morte, policiais militares isolaram a área para o trabalho da perícia criminal

A equipe de suporte avançado compareceu ao local, porém apenas pôde confirmar o óbito | Foto: ContilNet

O morador em situação de rua Moisés Queiroz da Silva, de 50 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (27) sobre uma calçada na Rua Irapuru, em frente à Praça da Juventude, no bairro Cidade Nova, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, moradores que passavam pelo local avistaram Moisés caído e tentaram verificar seu estado de saúde, mas perceberam que ele não reagia a nenhum estímulo. Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

Uma guarnição do 2º Batalhão esteve no endereço e, ao constatar a gravidade do caso, solicitou o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A equipe de suporte avançado compareceu ao local, porém apenas pôde confirmar o óbito.

Após a confirmação da morte, policiais militares isolaram a área para o trabalho da perícia criminal. Durante a análise inicial, o perito não encontrou lesões ou outros sinais aparentes de violência, indicando, preliminarmente, que não havia indícios de ação criminosa.

Concluídos os procedimentos periciais, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que deverão apontar a causa da morte.

O laudo pericial, com previsão de conclusão em cerca de 30 dias, deverá esclarecer o que provocou o falecimento de Moisés. O caso poderá ser acompanhado pela Polícia Civil.