Homem tenta correr da polícia, joga droga em lote vago e acaba preso na capital

Suspeito tentou se esconder em terreno conhecido pelo consumo de drogas ao avistar a viatura policial/Foto: ContilNet

Everton Paixão da Silva, de 34 anos, foi preso em flagrante na noite deste domingo (26) por uma equipe da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar, acusado de tráfico de drogas. A prisão ocorreu durante patrulhamento ostensivo realizado na Estrada da Floresta, em Rio Branco.

De acordo com a Polícia Militar, os militares realizavam rondas na região quando perceberam que Everton, ao avistar a aproximação da viatura, saiu correndo em direção a um terreno abandonado, conhecido pelas forças de segurança por ser utilizado com frequência para a comercialização e o consumo de entorpecentes.

Os policiais iniciaram um acompanhamento tático e conseguiram interceptar o suspeito poucos metros depois. Durante a revista pessoal, foram encontradas duas facas artesanais em posse de Everton.

Ainda segundo a ocorrência, a equipe percebeu que, durante a fuga, o suspeito havia dispensado um objeto. Após buscas no terreno, os militares localizaram um tijolo de substância aparentando ser skunk, que, conforme a polícia, foi abandonado por Everton na tentativa de ocultar a droga.

A Polícia Militar informou ainda que o preso possui passagens anteriores pelo crime de tráfico de drogas, informação que também foi registrada no boletim de ocorrência.

Diante dos fatos, Everton Paixão da Silva recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), juntamente com o entorpecente e os demais materiais apreendidos, onde ficou à disposição da Polícia Civil para a adoção das medidas legais cabíveis.