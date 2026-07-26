Ultrapassagem provoca grave acidente e jovem será transferido para Rio Branco

Câmera de segurança gravou momento em que jovem invadiu pista contrária ao tentar ultrapassagem/ Foto: Reprodução

O motociclista Bruno de Oliveira Silvestre, de 22 anos, ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito na manhã deste domingo (26), na Avenida Raimundo Chaar, no município de Assis Brasil. Devido à gravidade dos ferimentos, o jovem será transferido para Rio Branco, onde passará por avaliação especializada e deverá ser submetido a uma cirurgia.

Imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento da colisão. Nas gravações, é possível ver Bruno trafegando no sentido centro da cidade quando tenta realizar uma ultrapassagem em um trecho sinalizado com faixa dupla contínua, onde esse tipo de manobra é proibido pela legislação de trânsito.

Durante a tentativa de ultrapassagem, a motocicleta conduzida pelo jovem atingiu a traseira de outra moto que seguia pela mesma via. Com o impacto, Bruno perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e acabou colidindo contra a lateral de um veículo Fiat que trafegava no sentido oposto.

A força da batida lançou o motociclista ao chão, deixando-o desacordado. Moradores que presenciaram o acidente acionaram o Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros atendimentos ainda no local e encaminhou a vítima para a unidade de pronto atendimento de Assis Brasil.

Após exames médicos, foi diagnosticada uma fratura na escápula esquerda, além de diversas escoriações pelo corpo. Em razão da lesão, a equipe médica decidiu pela transferência do paciente para a capital acreana, onde será avaliado por um ortopedista e deverá passar por procedimento cirúrgico.

A ultrapassagem em trecho com faixa dupla contínua é considerada infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A conduta prevê multa de R$ 1.467,35, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e pode resultar na abertura de processo para suspensão do direito de dirigir, conforme estabelece o artigo 203 da legislação.