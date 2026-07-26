Idoso morre no hospital após colisão entre moto e carro na BR-364

Antônio Francisco da Silva era funcionário municipal há mais de 20 anos e atuava como vigia em escola

Condutor do carro enviou áudios à família responsabilizando o idoso e cobrando reparo de danos no veículo/ Foto: Reprodução

O servidor público municipal Antônio Francisco da Silva, de 74 anos, morreu na madrugada deste domingo (26) no Hospital Regional de Vilhena (RO), após não resistir aos ferimentos causados por um acidente de trânsito. A vítima, que atuava há mais de duas décadas como vigia em uma escola do município, sofreu uma colisão violenta na tarde da última sexta-feira (24), na BR-364.

De acordo com relatos prestados por familiares, o idoso pilotava sua motocicleta Honda CG e retornava de sua propriedade rural, localizada na Linha 135, quando foi atingido por um automóvel ao tentar atravessar a rodovia federal, nas proximidades da subestação da Eletronorte, na saída da cidade no sentido Porto Velho.

Com o impacto do choque, o servidor sofreu múltiplas fraturas pelo corpo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por testemunhas que presenciavam o acidente e efetuaram o resgate de emergência, encaminhando o idoso ao Hospital Regional, onde permaneceu internado até o óbito.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, que instaurou inquérito para apurar a dinâmica exata do acidente de trânsito e identificar a responsabilidade dos envolvidos.

Após o acidente, o condutor do automóvel teria enviado mensagens de áudio a familiares do idoso. Segundo pessoas que tiveram acesso aos arquivos, o motorista atribuía a responsabilidade pelo sinistro ao motociclista e cobrava o ressarcimento pelos danos causados à lataria de seu veículo, cujo modelo não foi detalhado.

O corpo do servidor público será velado na Capela Mortuária de Vilhena e o sepultamento está agendado para esta segunda-feira (27).