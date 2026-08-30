Incêndio destrói loja e atinge casa na fronteira da Bolívia com o Acre

Chamas começaram em loja de confecções e atingiram a cozinha de uma residência na Vila Evo Morales

Viaturas leves e caminhonetes com água são utilizadas no combate aos focos do incêndio/ Foto: ContilNet

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma loja de confecções e atingiu a cozinha de uma residência no início da tarde deste domingo (30), na Vila Evo Morales, território boliviano localizado na região de fronteira com o município de Plácido de Castro, no interior do Acre.

Segundo informações repassadas por moradores, as chamas começaram em uma loja de roupas e rapidamente se espalharam, atingindo também parte de uma residência pertencente a um homem identificado como Marcelo. Durante o incêndio, uma cadela de estimação da família morreu.

As chamas ainda permanecem ativas e mobilizaram equipes de municípios acreanos da região. Equipes de Plácido de Castro, Acrelândia e Senador Guiomard foram acionadas para auxiliar no combate ao incêndio.

Um dos principais obstáculos para a atuação dos bombeiros é a ponte de madeira que liga o Acre à Vila Evo Morales. Segundo as informações, a estrutura não teria condições de suportar a passagem de um caminhão-tanque do Corpo de Bombeiros do Acre.

Diante da dificuldade, veículos menores, como caminhonetes com capacidade para transportar água, estão sendo deslocados para auxiliar no combate às chamas.

Moradores estão preocupados com a possibilidade de o fogo se espalhar rapidamente para outros estabelecimentos comerciais existentes na região, o que poderia provocar uma tragédia de maiores proporções.

Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio. A dimensão total dos prejuízos também ainda está sendo levantada.

Nossa reportagem acompanha a ocorrência e atualizará as informações assim que novos detalhes forem confirmados.