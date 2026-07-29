Investigado por tortura e ligação com facção é preso no interior do Acre

Ele é apontado como um dos responsáveis por agredir violentamente uma vítima

O homem permanece à disposição da Justiça e responderá pelos crimes investigados | Foto: Ascom

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar resultou na prisão em flagrante de um homem investigado por envolvimento com uma organização criminosa e por participação em um caso de tortura em Marechal Thaumaturgo. A ação foi realizada no último dia 27 de julho e faz parte das estratégias das forças de segurança para combater o crime organizado na região.

Segundo as investigações, o suspeito teria ligação com um grupo criminoso que atua no município. Além disso, ele é apontado como um dos responsáveis por agredir violentamente uma vítima, que teria sofrido agressões físicas e psicológicas.

Após reunir informações sobre o caso, as equipes policiais realizaram diligências e conseguiram localizar o investigado. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas previstas em lei.

De acordo com a Polícia Civil, o homem permanece à disposição da Justiça e responderá pelos crimes investigados. As investigações continuam para identificar outras pessoas que possam ter participado da ação e esclarecer todos os detalhes do caso.

O delegado Lindomar Ventura destacou que a atuação integrada entre as forças de segurança tem sido importante para enfrentar a atuação de organizações criminosas no município. Ele também reforçou a importância da colaboração da população, por meio de denúncias e informações, para ajudar a polícia na identificação de suspeitos e na resolução de crimes.