Trio é preso com drogas prontas para venda durante operação em Rio Branco

Denúncia anônima levou policiais do 1º Batalhão a ponto de venda de entorpecentes na Baixada da Sobral

Ação do 1º Batalhão da Polícia Militar ocorreu em imóvel residencial na Rua Capixaba/ Foto: ContilNet

Diego Felipe do Nascimento, de 22 anos, Hebert Pereira Batista, de 31, e Agatha Kristien Somosa da Silva, de 28 anos, foram presos na noite desta terça-feira (28) por policiais da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu em uma residência localizada na Rua Capixaba, no bairro João Eduardo II, na região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que o imóvel estava sendo utilizado como ponto de comercialização de entorpecentes. Conforme as informações repassadas, os suspeitos atuavam no tráfico há cerca de dois meses e haviam se instalado na residência aproximadamente dez dias antes da abordagem.

Ao chegar ao endereço, os militares perceberam um forte odor de skunk vindo do interior da casa. No momento em que a guarnição se aproximava, Hebert Pereira Batista notou a presença dos policiais e avisou os comparsas, gritando para que fugissem.

Após o alerta, Diego Felipe do Nascimento saiu correndo pelos fundos do imóvel, pulando os muros de residências vizinhas enquanto carregava uma bolsa. Os policiais iniciaram o acompanhamento e conseguiram interceptá-lo poucos minutos depois.

Durante a revista, foram encontradas na bolsa 33 porções de skunk, 54 trouxinhas de cocaína e 28 porções de merla, todas fracionadas e embaladas para comercialização.

Enquanto parte da equipe realizava a perseguição, os demais policiais permaneceram na residência, onde abordaram Agatha Kristien Somosa da Silva. Segundo a PM, ela tentava esconder R$ 150,30 em dinheiro, entre cédulas e moedas, além de dois aparelhos celulares, materiais que também foram apreendidos por apresentarem indícios de ligação com a atividade criminosa.

Diante das evidências, Diego, Hebert e Agatha receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), juntamente com os entorpecentes, o dinheiro e os objetos apreendidos. O trio ficou à disposição da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações e aos procedimentos cabíveis.