29/07/2026
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Trio é preso com drogas prontas para venda durante operação em Rio Branco

Denúncia anônima levou policiais do 1º Batalhão a ponto de venda de entorpecentes na Baixada da Sobral

Por Ithamar Souza, ContilNet 29/07/2026 às 06:16
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Trio é preso com drogas prontas para venda durante operação em Rio Branco
Ação do 1º Batalhão da Polícia Militar ocorreu em imóvel residencial na Rua Capixaba/ Foto: ContilNet

Diego Felipe do Nascimento, de 22 anos, Hebert Pereira Batista, de 31, e Agatha Kristien Somosa da Silva, de 28 anos, foram presos na noite desta terça-feira (28) por policiais da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu em uma residência localizada na Rua Capixaba, no bairro João Eduardo II, na região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

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De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que o imóvel estava sendo utilizado como ponto de comercialização de entorpecentes. Conforme as informações repassadas, os suspeitos atuavam no tráfico há cerca de dois meses e haviam se instalado na residência aproximadamente dez dias antes da abordagem.

Trio é autuado por tráfico de drogas após denúncia na capital acreana/ Foto: ContilNet

Ao chegar ao endereço, os militares perceberam um forte odor de skunk vindo do interior da casa. No momento em que a guarnição se aproximava, Hebert Pereira Batista notou a presença dos policiais e avisou os comparsas, gritando para que fugissem.

Após o alerta, Diego Felipe do Nascimento saiu correndo pelos fundos do imóvel, pulando os muros de residências vizinhas enquanto carregava uma bolsa. Os policiais iniciaram o acompanhamento e conseguiram interceptá-lo poucos minutos depois.

Dinheiro e celulares foram apreendidos e o grupo foi apresentado na Delegacia de Flagrantes/ Foto: ContilNet

Durante a revista, foram encontradas na bolsa 33 porções de skunk, 54 trouxinhas de cocaína e 28 porções de merla, todas fracionadas e embaladas para comercialização.

Força Tática apreende drogas e dinheiro em imóvel na Baixada da Sobral/ Foto: ContilNet

Enquanto parte da equipe realizava a perseguição, os demais policiais permaneceram na residência, onde abordaram Agatha Kristien Somosa da Silva. Segundo a PM, ela tentava esconder R$ 150,30 em dinheiro, entre cédulas e moedas, além de dois aparelhos celulares, materiais que também foram apreendidos por apresentarem indícios de ligação com a atividade criminosa.

Um dos acusados tentou escapar pulando muros vizinhos carregando porções de skunk, cocaína e merla/ Foto: ContilNet

Diante das evidências, Diego, Hebert e Agatha receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), juntamente com os entorpecentes, o dinheiro e os objetos apreendidos. O trio ficou à disposição da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações e aos procedimentos cabíveis.

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