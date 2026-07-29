29/07/2026
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Motociclista sem habilitação fica ferido após provocar colisão em Rio Branco

Acidente ocorreu na noite desta terça-feira na Rua Quintino Bocaiúva

Por Ithamar Souza, ContilNet 29/07/2026 às 05:57
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Motociclista sem habilitação fica ferido após provocar colisão em Rio Branco
Condutor de 21 anos avançou a sinalização de parada e colidiu contra um Ford EcoSport/ Foto: ContilNet

O motociclista Luid dos Santos Pinheiro, de 21 anos, ficou ferido após se envolver em uma colisão com um carro na noite desta terça-feira (28), na Rua Quintino Bocaiúva, no cruzamento com a Rua Francisco Mangabeira, em Rio Branco. O acidente ocorreu quando, segundo informações apuradas no local, o jovem teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória.

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De acordo com testemunhas, um veículo Ford EcoSport de cor prata, seguia pela Rua Quintino Bocaiúva, no sentido centro-bairro, enquanto a motocicleta Honda Start 160 preta trafegava pela Rua Francisco Mangabeira, no sentido bairro-centro. Ao chegar ao cruzamento, o motociclista teria avançado a placa de “Pare”, sendo atingido pelo automóvel.

Vítima sofreu fratura de tíbia e fíbula e foi encaminhada ao Pronto-Socorro pelo Samu/ Foto: ContilNet

Com o impacto, Luid foi arremessado ao solo e sofreu fratura fechada de tíbia e fíbula na perna direita, além de um hematoma na região lateral direita da cabeça e diversas escoriações pelo corpo.

Populares que presenciaram o acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de suporte básico prestou os primeiros socorros, estabilizou a vítima e a encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco para avaliação médica e tratamento.

BPTran constatou ausência de CNH e lavrará Termo Circunstanciado ainda no hospital/ Foto: ContilNet

O condutor do Ford EcoSport permaneceu no local durante todo o atendimento e colaborou com os procedimentos.

Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) estiveram no local, realizaram o isolamento da área, coletaram informações e confeccionaram o boletim de ocorrência. Conforme os militares, foi constatado que o motociclista não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Por esse motivo, será lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor dele, procedimento que será realizado ainda no hospital, tendo em vista, que o mesmo não vai receber alta hospitalar e vai permanecer internado em observação.

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