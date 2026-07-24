Jovem de 23 anos morre após colisão frontal entre carro e carreta na BR-364

Carlos Henrique Xavier ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos

Perícia técnica foi acionada ao local e corpo do motorista foi recolhido pelo IML/ Foto: Reprodução

Um jovem de 23 anos, identificado como Carlos Henrique Xavier, morreu na madrugada desta quinta-feira (23/7) após se envolver em um acidente grave na rodovia BR-364, no município de Alto Araguaia, a 418 quilômetros de Cuiabá (MT).

As informações preliminares sobre a ocorrência indicam que o carro de passeio conduzido pela vítima colidiu frontalmente contra uma carreta no trecho rodoviário.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento no local do impacto. Ao chegarem ao ponto da batida, os socorristas constataram que o motorista do automóvel estava preso às ferragens da estrutura do veículo e não apresentava sinais vitais.

Após adotar protocolos de segurança para mitigar os riscos no perímetro do acidente, a guarnição dos bombeiros realizou o desencarceramento do corpo utilizando equipamentos específicos de resgate veicular.

O local passou por procedimentos de perícia técnica para apurar as causas da colisão. Posteriormente, o corpo do jovem foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região.