Dupla é presa com pistola 9 mm, munições e 164 gramas de maconha no Acre

Na abordagem, os policiais entraram no imóvel onde localizaram um segundo suspeito. — Foto: Reprodução

Dois homens foram presos na tarde desta quinta-feira (23) por policiais militares durante uma ação no bairro Liberdade, em Epitaciolândia, após serem flagrados com uma arma de fogo, munições, drogas e celulares. Um dos suspeitos utilizava tornozeleira eletrônica e, segundo a Polícia Militar, ambos admitiram envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

A ocorrência teve início quando uma equipe da PM realizava patrulhamento preventivo pela Rua Ana de Souza Lira. Durante as rondas, os militares avistaram um homem identificado pelas iniciais F.J., monitorado por tornozeleira eletrônica, que teria arremessado uma pequena porção de substância semelhante à maconha ao notar a aproximação da viatura, levantando suspeitas da equipe.

Na abordagem, os policiais entraram no imóvel onde localizaram um segundo suspeito, identificado como Lucas. Durante a revista pessoal, foi encontrada em uma pochete presa ao peito dele uma pistola calibre 9 milímetros, de fabricação espanhola, marca Llama, carregada com nove munições intactas.

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As buscas continuaram no terreno da residência, onde os militares localizaram aproximadamente 164 gramas de maconha escondidas no quintal. Conforme o registro policial, Lucas assumiu ser o proprietário da droga.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, os dois homens relataram que integram uma organização criminosa. Eles também afirmaram que eram responsáveis pela comercialização de drogas e pela segurança do ponto de venda, além de informarem que utilizavam o aplicativo WhatsApp para receber pedidos dos usuários.

Diante do flagrante, a dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a arma de fogo, as munições, os entorpecentes e os aparelhos celulares apreendidos, que serão submetidos à investigação.