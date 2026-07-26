Jovem fica gravemente ferido após bater motocicleta em poste no Acre

Jovem permanece sob cuidados médicos/Foto: Reprodução

O jovem R.M.O., de 22 anos, ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito no início da noite deste sábado (25), no bairro Eugênio Areal, conhecido como Invasão, no município de Sena Madureira. Em razão da gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, R.M.O. trafegava de motocicleta quando perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um poste. Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado a vários metros de distância e ficou desacordado até a chegada do socorro.

Populares que testemunharam o acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Após os primeiros atendimentos ainda no local, a vítima foi levada ao Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira.

Após exames e avaliação médica, os profissionais de saúde constataram a necessidade de transferência para a capital acreana. R.M.O. foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada no Setor de Traumatologia com diagnóstico de traumatismo cranioencefálico (TCE) moderado, além de apresentar ferimentos na cabeça e na boca.

Segundo a equipe médica, o motociclista permanece em estado estável, porém segue sob observação, já que seu quadro clínico exige cuidados especializados.

Policiais militares compareceram ao local do acidente para realizar os procedimentos de praxe. As circunstâncias que provocaram a colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.