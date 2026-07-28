29/07/2026
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Jovem morre após moto atingir boi na BR-317, em Senador Guiomard

Vítima seguia para o trabalho no momento

Por Redação ContilNet 28/07/2026 às 21:38
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Jovem morre após moto atingir boi na BR-317, em Senador Guiomard
Marcos Kaua tinha 21 anos e trabalhava/Foto: Reprodução

Marcos Kaua Campos de Mesquita, de 21 anos, morreu na noite desta terça-feira (28), no Pronto-Socorro de Rio Branco. O jovem estava internado desde que sofreu um grave acidente de motocicleta na BR-317, em Senador Guiomard.

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Conforme informações preliminares, Marcos seguia para o frigorífico onde trabalhava durante a madrugada de segunda-feira (27). No trajeto, um boi teria atravessado repentinamente a rodovia, e o motociclista não conseguiu evitar a colisão.

Após o impacto, o jovem foi lançado para uma área de mata às margens da estrada. Um caminhoneiro que passava pelo trecho percebeu sinais de que um acidente havia ocorrido, parou o veículo e encontrou a vítima caída e gravemente ferida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros. Devido à gravidade do quadro, Marcos precisou ser intubado e foi encaminhado ao Pronto-Socorro da capital.

Apesar dos esforços da equipe médica, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

Conteúdo Original / Fonte: Click Acre

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