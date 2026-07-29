Apurações apontam que a organização investigada mantinha uma estrutura voltada para a logística do tráfico. — Foto: Reprodução

Uma grande operação das forças de segurança foi desencadeada nas primeiras horas desta quarta-feira (29) em Boca do Acre, no interior do Amazonas. A ofensiva, coordenada pela Polícia Federal em conjunto com a Polícia Civil, tem como alvo suspeitos de integrar um esquema criminoso ligado ao tráfico de entorpecentes e à ocultação de bens obtidos de forma ilícita.

A movimentação de agentes e viaturas em diferentes bairros do município despertou a curiosidade dos moradores. A ação integra a Operação Lex Invicta, que também está sendo executada nas cidades de Rio Branco (AC) e Pauini (AM), contando ainda com o suporte da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre (FICCO/AC).

LEIA TAMBÉM: Justiça decreta prisão preventiva de suspeito de matar ex-namorada

Segundo informações divulgadas pelas autoridades, a Justiça autorizou o cumprimento de 38 ordens judiciais, entre elas 30 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão preventiva. Até a publicação desta reportagem, cinco pessoas já haviam sido presas.

As apurações apontam que a organização investigada mantinha uma estrutura voltada para a logística do tráfico, incluindo a distribuição de drogas, administração de pontos de comercialização, transporte de entorpecentes entre municípios e a circulação de valores oriundos das atividades criminosas.

As forças de segurança informaram que as diligências seguem em andamento e que um balanço atualizado da operação deverá ser apresentado nas próximas horas, podendo ampliar o número de prisões e apreensões relacionadas ao caso.