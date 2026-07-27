27/07/2026
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Jovem que estava desaparecida é encontrada morta em Rio Branco

Reginaria, conhecida como Bel, estava desaparecida desde a madrugada de domingo (26)

Por Redação ContilNet 27/07/2026 às 12:10
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Jovem que estava desaparecida é encontrada morta em Rio Branco

A jovem Reginaria, de 22 anos, conhecida como Bel, foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (27), em uma área de mata no bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco. Ela estava desaparecida desde a madrugada de domingo (26).

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As informações foram divulgadas pela jornalista Lilia Camargo, por meio das redes sociais. O desaparecimento da jovem mobilizou familiares, amigos e moradores, que realizaram buscas e compartilharam apelos na tentativa de localizá-la.

Bel deixa uma filha de apenas 3 anos.

Embora as primeiras informações apontem para a suspeita de feminicídio, a causa da morte e as circunstâncias do crime ainda serão esclarecidas pelas autoridades. A Polícia Civil deve investigar o caso e divulgar informações oficiais após o andamento das diligências.

*Matéria em atualização.

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