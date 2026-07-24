Júri condena acusados de homicídio a 38 anos | Foto: Reprodução

Dois homens acusados de matar um jovem em Brasileia, no interior do Acre, foram condenados pelo Tribunal do Júri a penas que, juntas, passam de 38 anos de prisão. O julgamento ocorreu na última terça-feira (22), e a decisão seguiu o entendimento apresentado pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), que sustentou a autoria e a materialidade do crime.

Segundo a investigação, o homicídio aconteceu em novembro de 2024. Os acusados chegaram ao local em uma motocicleta e, logo em seguida, um deles desceu do veículo e atirou várias vezes contra a vítima. Durante os disparos, um dos tiros atravessou o corpo do jovem e atingiu uma segunda pessoa que trabalhava no estabelecimento onde o crime ocorreu.

Durante a sessão, o MPAC foi representado pelas promotoras de Justiça Caroline Caldas Correia e Renata Barbosa Ferreira. A acusação defendeu que o assassinato está relacionado à disputa entre organizações criminosas que atuam na região de fronteira do Acre.

Após analisar as provas e ouvir os argumentos apresentados durante o julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade dos dois réus e decidiu pela condenação.

O julgamento começou às 8h da manhã e terminou apenas às 22h39, somando cerca de 14 horas de duração. De acordo com a promotora Caroline Caldas, o trabalho dos jurados demonstrou comprometimento ao avaliar cuidadosamente todas as provas apresentadas durante o processo.

Já a promotora Renata Barbosa destacou que a condenação representa uma resposta do sistema de Justiça ao avanço da criminalidade organizada na região de fronteira. Segundo ela, a decisão reforça o compromisso das instituições no combate a crimes graves e na responsabilização dos envolvidos.