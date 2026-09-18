O Ministério Público apresentou aos jurados a acusação e os elementos relacionados aos fatos

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) atuou no Tribunal do Júri, em Sena Madureira, durante o julgamento de um homem acusado de efetuar um disparo de arma de fogo contra a própria mãe.

Durante a sessão, o Ministério Público apresentou aos jurados a acusação e os elementos relacionados aos fatos atribuídos ao réu, buscando demonstrar sua responsabilidade pelos acontecimentos.

Ao final do julgamento, os jurados entenderam que o réu efetuou o disparo, mas não teve a intenção de atingir a própria mãe. Diante disso, ele foi condenado pelo crime de disparo de arma de fogo.

A atuação do MPAC ocorreu dentro de suas atribuições no Tribunal do Júri, que incluem a defesa da ordem jurídica e a atuação nos casos de crimes submetidos ao julgamento popular.

O caso chamou atenção pela relação familiar entre o réu e a vítima e pelas circunstâncias envolvendo o disparo. A decisão foi tomada pelos jurados após a apresentação das provas e dos argumentos da acusação e da defesa.

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Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet