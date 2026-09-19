23/09/2026
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Novo projeto de futsal atende alunos de 5 a 15 anos no interior do Acre

Atividade coordenada pelo professor Jarlande Nunes busca integrar esporte e cidadania

Por Ricardo Amaral, ContilNetAtualizado
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Novo projeto de futsal atende alunos de 5 a 15 anos no interior do Acre
Atividade coordenada pelo professor Jarlande Nunes busca integrar esporte e cidadania/ Foto: Cedida

A Escolinha Lozango Futsal iniciou oficialmente suas atividades neste sábado (19), em Sena Madureira, oferecendo uma nova oportunidade para crianças e adolescentes que desejam praticar futsal e desenvolver habilidades dentro e fora das quadras.

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O projeto atende alunos em duas categorias: de 5 a 10 anos e de 11 a 15 anos. As aulas serão realizadas duas vezes por semana, nos períodos da manhã e da tarde, sob a coordenação do professor Jarlande Nunes, com a participação do professor Estéfeson Chaves, a mensalidade foi estabelecida em R$ 120.

A proposta, segundo Jarlande Nunes, vai além do ensino esportivo. A escolinha também busca contribuir para a formação social dos participantes, incentivando disciplina, responsabilidade, convivência e valores importantes para a construção de cidadãos.

“Nosso objetivo não é trabalhar apenas o futebol. Queremos também contribuir para a formação dessas crianças e adolescentes, ajudando no desenvolvimento social e na construção de cidadãos”, destacou Jarlande.

Ainda há vagas disponíveis para novos alunos. Os pais ou responsáveis interessados em conhecer o projeto e realizar a inscrição podem entrar em contato pelo telefone (68) 99961-0834.

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