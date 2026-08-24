Mailza ultrapassou Alan porque se tornou mais conhecida, diz analista do Data Control

Segundo Dênis, o início das articulações de campo e a maior exposição da governadora foram fatores centrais para a alteração no panorama

Denis avaliou o cenário em que Mailza ultrapassa Alan na pesquisa Data Control/Foto: Reprodução

Em entrevista concedida ao portal ContilNet nesta segunda-feira (24), o cientista político e analista Dênis Santos comentou os desdobramentos do último levantamento do instituto Data Control no Acre.

A pesquisa, que mede a disputa tanto para o Governo do Estado quanto para o Senado Federal, apontou uma reviravolta nos números: a governadora Mailza Assis ultrapassou o senador Alan Rick, que anteriormente liderava as intenções de voto no estado.

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Ao avaliar a repercussão e as reações no meio político diante da mudança de cenário, Dênis destacou que divergências são naturais. “Bem, críticas sempre vão surgir. Você sabe que a política tem diversos lados. O senador Alan Rick está de um lado, a governadora Mailza de outro, o ex-prefeito Bocalom de outro, e a matemática é uma ciência exata. Pode ser que dê empate, pode ser que dê um na frente, pode ser que dê outro atrás”, afirmou o analista em conversa com o ContilNet.

O especialista explicou que a reviravolta refletida nos dados não ocorreu de forma repentina, mas sim como resultado de uma movimentação gradual ao longo do tempo.

“O próprio senador Alan Rick começou, há mais de um ano, ele tinha 65% das intenções de voto e ele foi caindo gradativamente. E a verdade é que não foi nessa última pesquisa. Nós já tínhamos informações de pesquisa anterior a essa onde o senador Alan Rick já vinha tido uma queda substancial e agora caiu mais um pouco”, ressaltou.

Segundo Dênis Santos, o início das articulações de campo e a maior exposição da governadora junto ao eleitorado foram fatores centrais para a alteração no panorama das pesquisas.

“Mas atribui-se que a campanha começou agora. Anteriormente, o senador fazia campanha sozinho. Então, a equipe da governadora começou a trabalhar e, quando iniciou esse trabalho também, a governadora, até assumir o mandato dela, ela era conhecida apenas por 50% da população do estado. Isso hoje é diferente. Então, a proporção que as pessoas foram conhecendo a governadora, passaram a admirá-la mais e a pensar em votar nela”, analisou, destacando ainda outro componente observado: “E hoje também se comenta muito: ‘Vou votar na chapa das mulheres’. Isso parece-me que tem surtido um efeito interessante.”

Questionado se a alteração na liderança se manterá nas próximas amostragens, o analista demonstrou convicção.

“Com certeza vão. Com certeza vão, isso já virou uma tendência. Como eu te disse, eu já tinha pesquisa anterior onde mostrava isso e agora nessa pesquisa, que foi uma pesquisa extremamente robusta, feita em 20 municípios do Estado do Acre, feita com 1.620 pessoas… Isso é uma amostra grande, uma pessoa até me perguntou: ‘Isso é uma amostra ou um censo?’ (risos). É uma amostra, mas uma amostra robusta que é para evitar questionamentos”, pontuou.

Por fim, Dênis Santos reforçou a independência do trabalho estatístico e relembrou momentos passados de sua trajetória profissional. “Mas os questionamentos sempre vão vir, isso é normal, é natural, e eu já aceito com naturalidade. Até porque o senador Alan Rick, em 2022, eu prestei muita informação para ele, inclusive de forma gratuita, e ele não tinha informação nenhuma. E eu digo: ‘Calma, se acalme que você está no caminho certo, você vai ganhar’. E ele conversava comigo muitas vezes, outras vezes o suplente dele, outras vezes o Jairo Cassiano… Então, é normal. Quando a pesquisa não agradar, umas críticas vão vir, isso é normal”, ponderou.

“E eu só tenho a agradecer ao meu tempo de trabalho. Já são quase… São em torno de 30 anos de sucesso, de acertos, de seriedade, de compromisso com o cliente, com a população e com os meus amigos, porque os meus amigos sempre me dizem: ‘Dênis, eu confio no teu trabalho’. E muitas vezes eu também me sinto gratificado quando meus entrevistadores vão na cidade e, das mais diversas, eles dizem: ‘Olha, para esse eu dou entrevista porque esse é sério’. Então, é sinal que nós estamos no caminho certo, a gente fala a verdade e não temos nenhum interesse de maquiar, seja para A, para B ou para C”, finalizou.