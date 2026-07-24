Médico desaparecido é encontrado dentro de túmulo em cemitério

Lucas Macedo Martins estava desaparecido desde terça-feira (21) e tinha marcas de violência/ Foto: Reprodução

O jovem Lucas Macedo Martins, que estava desaparecido desde a última terça-feira (21/7), foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira (24/7) no Cemitério Santo Antônio, localizado em Porto Velho (RO). O corpo do rapaz estava ocultado no interior de uma sepultura.

Segundo informações fornecidas pela Polícia Civil de Rondônia, a localização do cadáver ocorreu após trabalhadores do cemitério perceberem sinais de violação em um dos túmulos do local. A estrutura de concreto do jazigo estava danificada e com a tampa quebrada. Ao averiguarem o interior da sepultura, os funcionários avistaram o corpo e acionaram imediatamente as forças de segurança.

Peritos e investigadores do Departamento de Homicídios compareceram ao local e confirmaram a identidade da vítima. De acordo com os registros iniciais da perícia técnica, o jovem estava seminu e o corpo ostentava marcas visíveis de agressão física.

A área foi isolada para o trabalho pericial e o corpo removido ao Instituto Médico Legal (IML) para determinação da causa exata da morte. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a autoria e a motivação do homicídio, bem como o crime de vilipêndio e violação de sepultura. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado ou identificado.