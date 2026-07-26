Bryan tinha 7 anos e brincava no parque/Foto: Reprodução

Bryan Henrique de Souza de Barros, de 7 anos, morreu após se afogar em uma piscina do Parque Aquático Via Park, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. O caso ocorreu no sábado (25) e está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco.

A criança foi encontrada desacordada dentro da piscina. Após receber os primeiros atendimentos no local, Bryan foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

Familiares afirmam que não havia sinalização adequada indicando a transição entre as partes rasa e funda da piscina. Eles também alegam que os salva-vidas utilizavam celulares no momento do afogamento e questionam as manobras de reanimação realizadas após a retirada do menino da água. As declarações ainda serão apuradas pelas autoridades.

Em nota, o Via Park lamentou a morte e informou que Bryan recebeu os primeiros socorros antes de ser levado à unidade de saúde. O parque não abriu ao público neste domingo (26).

A ocorrência foi registrada pela 7ª Delegacia Seccional de Olinda. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do afogamento e verificar eventuais responsabilidades.