Monitorada por tornozeleira é presa pela polícia com drogas em Rio Branco

Homem de 20 anos armado com faca também foi conduzido à Defla durante o atendimento da ocorrência/ Foto: Reprodução

Vera Lúcia, de 36 anos, foi presa no final da tarde desta segunda-feira (17) por policiais militares da Companhia ROTAM, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no centro de Rio Branco. A abordagem ocorreu na Rua Epaminondas Jácome, nas proximidades do Mercado Aziz Abucater.

A ação teve início após a Polícia Militar receber informações de que uma mulher estaria comercializando entorpecentes naquela região. Conforme a denúncia repassada aos militares, a suspeita utilizaria roupas masculinas durante a suposta atividade criminosa.

Uma equipe da ROTAM intensificou o patrulhamento na área e conseguiu localizar uma mulher com as características informadas. Durante a abordagem, os policiais encontraram porções de substâncias com características semelhantes a cocaína e crack, além de dinheiro trocado.

As buscas continuaram nas proximidades do local onde Vera Lúcia foi abordada. Segundo a polícia, outras porções de substâncias semelhantes a entorpecentes foram encontradas, incluindo material com características de maconha.

Durante a consulta aos sistemas de segurança, os militares descobriram ainda que a mulher já havia sido presa em 7 de março deste ano por uma ocorrência relacionada ao mesmo tipo de crime. Após passar por audiência de custódia, ela havia sido colocada em liberdade e, atualmente, estaria sendo monitorada por tornozeleira eletrônica.

Homem é detido durante a ocorrência

Enquanto os policiais se preparavam para conduzir Vera Lúcia à viatura, a equipe percebeu um homem em atitude considerada suspeita nas proximidades.

O rapaz foi abordado e identificado como Keverton Silva, de 20 anos. Durante a revista, os militares encontraram uma faca com ele.

De acordo com o relato policial, Keverton afirmou trabalhar como açougueiro, mas não teria apresentado uma justificativa considerada suficiente para explicar por que carregava a faca naquele momento.

Diante da situação, o jovem também recebeu voz de prisão e foi encaminhado pelos policiais, juntamente com Vera Lúcia, à Delegacia Central de Flagrantes (Defla).

Os materiais apreendidos foram apresentados à autoridade policial, que deverá adotar os procedimentos cabíveis. O caso deve ser encaminhado para investigação, que irá apurar a possível participação dos envolvidos nos crimes investigados.