Mulher é esfaqueada após discussão com ex-companheira em Rio Branco

Faca utilizada na agressão foi apreendida/Foto: ContilNet

Uma discussão motivada por ciúmes quase terminou em tragédia na tarde desta terça-feira (28), na Travessa Mangueiral, no bairro Cidade Nova, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. A garota de programa F.N.M., de 43 anos, foi presa em flagrante após esfaquear a ex-companheira, D.A.N., de 41 anos, durante um desentendimento ocorrido dentro da residência da autora.

De acordo com informações repassadas pela própria F.N.M. à polícia, ela e D.A.N. mantiveram um relacionamento por cerca de um ano e meio e chegaram a morar juntas durante três meses. Segundo a suspeita, o relacionamento era marcado por constantes discussões motivadas por ciúmes. Em um episódio anterior, F.N.M. já havia esfaqueado D.A.N., fato que resultou na concessão de uma medida protetiva de urgência, determinando que a vítima permanecesse afastada da ex-companheira.

Mesmo com a medida judicial em vigor, D.A.N. foi até a residência de F.N.M. na tarde desta terça-feira levando cervejas e drogas para consumirem juntas. Durante o encontro, as duas passaram a discutir porque D.A.N. queria que F.N.M. deixasse de fazer programas e mantivesse um relacionamento exclusivo com ela.

Com os ânimos exaltados, F.N.M. se armou com uma faca e desferiu um golpe no braço da ex-companheira. Mesmo ferida, D.A.N. conseguiu tomar a arma da agressora e arremessá-la em um terreno baldio próximo ao imóvel.

Moradores, ao ouvirem a discussão e os pedidos de socorro, acionaram a Polícia Militar. Equipes do 2º Batalhão chegaram rapidamente ao local, prenderam F.N.M. em flagrante e localizaram a faca utilizada na agressão.

Após a prisão da suspeita, os policiais solicitaram apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico prestou os primeiros atendimentos à vítima, que foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito. No local, D.A.N. recebeu atendimento médico, passou por sutura no ferimento e, em seguida, foi conduzida juntamente com F.N.M. à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Durante os procedimentos na delegacia, D.A.N. deixou o local antes de prestar depoimento ao delegado plantonista. Apesar disso, como o caso se enquadra na Lei Maria da Penha e envolve violência doméstica, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), que dará continuidade às investigações e aos procedimentos legais contra F.N.M..