28/07/2026
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Prima de Mara Maravilha é morta a tiros dentro de casa na Bahia

Polícia apura possível caso de extorsão

Por Redação ContilNet 28/07/2026 às 21:46
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Prima de Mara Maravilha é morta a tiros dentro de casa na Bahia
Cláudia Félix tinha 51 anos/Foto: Reprodução

A advogada Cláudia Félix de Oliveira, de 51 anos, prima da cantora e apresentadora Mara Maravilha, foi morta a tiros dentro da casa onde morava, em Itororó, no médio sudoeste da Bahia. O crime ocorreu no último sábado (25).

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De acordo com as informações iniciais, quatro homens armados e encapuzados teriam invadido o imóvel e atacado a vítima. Cláudia chegou a acionar a polícia ao perceber a movimentação, mas foi atingida antes da chegada dos agentes.

A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do assassinato. Uma das linhas de apuração considera a possível ligação do crime com uma denúncia de extorsão envolvendo um familiar da advogada.

Segundo os relatos reunidos pela investigação, um parente de Cláudia teria contraído uma dívida e passado a receber cobranças e ameaças. Mesmo após o pagamento de valores, o grupo suspeito teria continuado a exigir dinheiro da família.

Cláudia também teria sido ameaçada após o registro da denúncia. Imagens de câmeras de segurança que mostram movimentações nas proximidades da residência antes do crime deverão ser analisadas pelos investigadores.

A polícia busca identificar os envolvidos e esclarecer se os episódios estão relacionados. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre prisões.

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