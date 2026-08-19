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No Acre, homem é preso por descumprir medida protetiva e ameaçar ex

Ele teria feito menções à posse de uma arma de fogo

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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A decisão judicial também autorizou uma busca na residência do suspeito.
A decisão judicial também autorizou uma busca na residência do suspeito | Foto: Ascom

A Polícia Civil do Acre realizou, nesta quarta-feira (19), uma operação para cumprir mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra um homem investigado por crimes relacionados à violência doméstica. A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

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Segundo as investigações, o suspeito havia sido oficialmente comunicado, no dia 14 de agosto, sobre medidas protetivas determinadas pela Justiça em favor da vítima. No entanto, dois dias depois, ele teria ido até a residência dela, contrariando a ordem judicial.

Além de supostamente se aproximar da vítima, o investigado também teria enviado mensagens com conteúdo ameaçador. Nas comunicações, conforme a apuração policial, ele teria feito menções à posse de uma arma de fogo, aumentando a preocupação com a segurança da mulher.

Outro episódio investigado ocorreu no começo deste mês. O homem é suspeito de ter colocado fogo no próprio veículo após não aceitar o fim do relacionamento.

Diante da sequência de acontecimentos e da gravidade das denúncias, a Polícia Civil solicitou à Justiça a adoção de medidas mais rigorosas. O pedido foi acolhido e resultou na decretação da prisão preventiva do investigado.

A decisão judicial também autorizou uma busca na residência do suspeito. A diligência teve como objetivo localizar uma possível arma de fogo, aparelhos celulares e outros materiais que possam contribuir para esclarecer os fatos investigados.

O homem foi encaminhado às autoridades competentes e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para reunir elementos sobre as ameaças e o eventual descumprimento das medidas protetivas.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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