27/07/2026
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Operação prende cinco em Feijó; quatro teriam agredido as próprias mães

Prisões ocorreram durante ação integrada

Por Redação ContilNet 26/07/2026 às 15:41
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Operação prende cinco em Feijó; quatro teriam agredido as próprias mães
Cinco pessoas foram presas durante a ação/Foto: Ascom/ PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC) lavrou cinco autos de prisão em flagrante durante a madrugada deste domingo, 26, em Feijó. Quatro das prisões foram realizadas contra filhos acusados de praticar crimes de violência doméstica contra as próprias mães.

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Entre os envolvidos estão L. F. F., de 32 anos; F. J. de O. C., de 44 anos; T. P. S. K., de 19 anos; A. C. P. de S., de 31 anos; W. L. S., de 26 anos; e J. A. de A. A., de 40 anos.

A ação faz parte da Operação Filho das Trevas, iniciativa voltada à proteção de mulheres vítimas de violência doméstica, especialmente mães que enfrentam situações de agressão dentro do próprio ambiente familiar.

O delegado Obetânio, que se encontra em Feijó, destacou a atuação integrada entre as forças de segurança. A Polícia Militar do Acre, por meio das unidades de Tarauacá e Feijó, tem trabalhado em conjunto com a Polícia Civil para localizar e prender suspeitos envolvidos em crimes que têm causado medo e insegurança às famílias da região.

“A atuação das forças policiais busca garantir uma resposta rápida diante de situações de violência e impedir que os autores permaneçam em liberdade, especialmente em casos envolvendo vítimas em situação de vulnerabilidade”, destacou José Obetânio.

A autoridade policial ressaltou ainda que a PCAC é uma instituição de Estado comprometida com a proteção da sociedade e afirmou que a corporação não irá se curvar diante de criminosos que praticam atos de extrema violência contra suas vítimas.

A Operação Filho das Trevas tem como objetivo proteger mães vítimas de violência doméstica, responsabilizar os autores dos crimes e contribuir para o restabelecimento da paz, da ordem e da segurança no município de Feijó.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom/ PCAC

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