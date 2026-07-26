Operação prende cinco em Feijó; quatro teriam agredido as próprias mães

Cinco pessoas foram presas durante a ação/Foto: Ascom/ PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC) lavrou cinco autos de prisão em flagrante durante a madrugada deste domingo, 26, em Feijó. Quatro das prisões foram realizadas contra filhos acusados de praticar crimes de violência doméstica contra as próprias mães.

Entre os envolvidos estão L. F. F., de 32 anos; F. J. de O. C., de 44 anos; T. P. S. K., de 19 anos; A. C. P. de S., de 31 anos; W. L. S., de 26 anos; e J. A. de A. A., de 40 anos.

A ação faz parte da Operação Filho das Trevas, iniciativa voltada à proteção de mulheres vítimas de violência doméstica, especialmente mães que enfrentam situações de agressão dentro do próprio ambiente familiar.

O delegado Obetânio, que se encontra em Feijó, destacou a atuação integrada entre as forças de segurança. A Polícia Militar do Acre, por meio das unidades de Tarauacá e Feijó, tem trabalhado em conjunto com a Polícia Civil para localizar e prender suspeitos envolvidos em crimes que têm causado medo e insegurança às famílias da região.

“A atuação das forças policiais busca garantir uma resposta rápida diante de situações de violência e impedir que os autores permaneçam em liberdade, especialmente em casos envolvendo vítimas em situação de vulnerabilidade”, destacou José Obetânio.

A autoridade policial ressaltou ainda que a PCAC é uma instituição de Estado comprometida com a proteção da sociedade e afirmou que a corporação não irá se curvar diante de criminosos que praticam atos de extrema violência contra suas vítimas.

A Operação Filho das Trevas tem como objetivo proteger mães vítimas de violência doméstica, responsabilizar os autores dos crimes e contribuir para o restabelecimento da paz, da ordem e da segurança no município de Feijó.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom/ PCAC